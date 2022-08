Cidades Morre uma das vítimas atingidas por carro que invadiu restaurante, em Goiânia Kleber Sebastião da Silva teve politraumatismo e estava internado desde o dia do acidente, no mês passado

Morreu nesta sexta-feira (12) o empresário Kleber Sebastião da Silva, uma das vítimas do acidente no Empório Saccaria, ocorrido no dia 19 de julho. O empresário e o juiz Silas Bonifácio Pereira ficaram em estado grave. Apenas Kleber permanecia internado. No dia do acidente o empresário foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e transferido em seguid...