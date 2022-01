Cidades Mortalidade de idosos por Covid é 27 vezes maior entre não vacinados A diferença foi destacada na reunião do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura do Rio de Janeiro

A taxa de vítimas da Covid-19 a cada 100 mil habitantes entre idosos com vacinação incompleta é 27 vezes maior que a dos idosos vacinados com todo o esquema de doses, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.A diferença foi destacada na reunião do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-...