Cidades Mortalidade pela Covid em Goiás entre não vacinados é 23x maior que entre os que receberam reforço Taxa por 100 mil habitantes chega a ser 26 vezes maior na população com mais de 60 que só recebeu uma dose ou que não tomou nenhuma

A taxa de mortalidade pela Covid-19 em Goiás, no mês de janeiro, foi 23 vezes maior entre as pessoas que tomaram uma dose ou nenhuma das vacinas contra a doença. Entre as pessoas com mais de 60 anos, a diferença foi ainda maior, de 26 vezes. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde na última reunião do Centro de Operações de Emergências para enfrentamento a...