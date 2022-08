Cidades Mortes de bebês e sequelas: famílias movem processos e acusam médico de negligência, em Niquelândia Além das ações que correm na área cível, ainda sem decisão, Américo Lúcio é alvo de três inquéritos da Polícia Civil; profissional foi afastado de suas funções no município após morte de recém-nascido

De nove processos que tramitam na Justiça e que levam o nome do médico Américo Lúcio Neto, de Niquelândia, ao menos cinco são movidos por mulheres que o acusam de negligência e erro médico em partos que, segundo elas, culminaram na morte do bebê ou em sequelas – como a perda do útero. Algumas das mulheres também relatam humilhações por parte do médico, que as teria c...