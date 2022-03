Cidades Mortes por dengue, influência de pastor no MEC e saída de secretário Fique por dentro das notícias da manhã desta sexta-feira, 25 de março de 2022

Goiás confirma 9 mortes por dengue e dispara com maior número de casos do País O Comitê de Investigação de Óbitos de Goiás confirmou mais quatro mortes por dengue no Estado, na última terça-feira (22), elevando para nove o número de vítimas da doença em 2022. Seis óbitos de crianças estão sendo investigados. De acordo com boletim do Ministério da Saúde (MS),...