Uma motocicleta foi apreendida na manhã desta quarta-feira (16) com 360 multas e mais de R$ 87 mil em débitos. Os agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) foram acionados para um acidente de trânsito no Bairro Jardim Santo Antônio, em Goiânia, e, no local, se depararam com essa situação.

O acidente aconteceu na Alameda Contorno com a Rua 9, porém, segundo o diretor de Fiscalização de Trânsito da SMM, Henrique Addad, houve uma pequena colisão entre a moto e outro veículo, que não deixou vítimas. “No momento da averiguação, foi constatada a quantidade de multas e débitos”, destacou.

Além das multas, no momento em que os agentes foram verificar os documentos pessoais do motociclista, verificaram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o licenciamento da moto estavam vencidos. “O motorista não deu nenhuma justificativa para as multas”, enfatizou a pasta.

Por fim, a SMM afirmou que a motocicleta foi recolhida e levada para o pátio do órgão, que fica localizado na Rua Recife com a BR-153. “Ela só poderá ser retirada após a legalização de todas as pendências”, finalizou. A identidade do motociclista não foi divulgada, por isso a reportagem não conseguiu localizá-lo.

Leia também:

- Parte de viaduto na Avenida Castelo Branco é interditada após caminhão encalhar, em Goiânia; vídeo

- Corredores do transporte coletivo em Goiânia registram 220 multas por dia

- Nova Área Azul, em Goiânia, fica para o ano que vem