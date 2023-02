Um motociclista foi atropelado por um carro que estava na contramão na quarta-feira (1º), em Morrinhos, no Sul de Goiás. No momento do acidente, outros motociclistas que passavam pelo local pararam para ajudar a vítima.

Segundo apuração da TV Anhanguera, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. Uma câmera de segurança mostra o veículo descendo a rua e depois o motociclista caindo ao ser atropelado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o motociclista com os dois braços quebrados e lesões no joelho. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Morrinhos. O nome do motociclista não foi divulgado e por isso, O POPULAR não teve acesso ao estado de saúde atualizado.

