Uma motociclista foi derrubada pela enxurrada em uma avenida próxima do Terminal Padre Pelágio, em Goiânia. O vídeo mostra o momento exato que a mulher tentou enfrentar a correnteza da água, desequilibrou e caiu da moto (assista acima).

O flagra aconteceu no final da tarde da última segunda-feira (19) durante uma chuva volumosa na Avenida Bandeirantes, no Setor Ipiranga. As imagens foram gravadas pelo secretário Sérgio Manoel, que estava em um posto de combustível ao lado da avenida.

Sérgio contou que saiu da academia e parou no posto para esperar diminuir a quantidade de água, pois estava impossível dirigir a moto na enxurrada. Ele iniciou a gravação para mostrar a chuva forte para a mãe, só que no momento a mulher caiu da moto.

Após o acidente, as pessoas que estavam no posto ajudaram a mulher e retiraram a moto da avenida. Segundo ele, a motociclista machucou a perna, mas passa bem.

