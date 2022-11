Um motociclista foi derrubado por um carro que não respeitou o sinal de pare em um cruzamento em Anápolis, a 59 km de Goiânia. O acidente aconteceu no horário de almoço desta segunda-feira (21) e câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo desrespeita a sinalização.

Nas imagens é possível ver o carro prata entrando no cruzamento entre a Rua Benjamin Constant com a Rua Visconde de Itaúna, no Setor Central, sem parar. Neste momento, o motociclista que tinha a preferência atinge o veículo e é arremessado poucos metros distantes do local.

Felizmente, o motociclista consegue se levantar e o motorista do carro desce e vai em direção a ele. A reportagem entrou em contato com o delegado responsável pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

A Companhia Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos (CMTT) de Anápolis informou em nota à TV Anhanguera que a sinalização do local foi revitalizada recentemente e que vai analisar as causas do acidente. O órgão diz analisar se será necessário melhorias na sinalização.

