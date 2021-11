Cidades Motociclista é internado em estado grave após bater em muro do Setor Gentil Meireles, em Goiânia O jovem de 20 anos trafegava no sentido Cemitério Parque/Avenida Brigadeiro Faria Lima, quando atingiu o meio-fio, o muro, e, em seguida, caiu na calçada

