Cidades Motociclista é preso após agredir agentes de trânsito em Goiânia Homem ficou exaltado durante uma abordagem, agrediu agentes com capacete e depois fugiu, mas acabou sendo preso pouco tempo depois

Um homem foi preso nesta segunda-feira (29) depois de agredir com empurrões e com um capacete agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), na Avenida E, no setor Jardim Goiás, em Goiânia, durante uma abordagem. O veículo estava estacionado em um local proibido. Moradores da região filmaram o ocorrido e nas imagens é possível observar a briga....