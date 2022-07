Um motociclista caiu em uma vala de 5 metros de profundidade em Alta Paraíso de Goiás, nordeste do Estado, na última sexta-feira (15). Segundo o subtenente Alberto, da Polícia Militar (PMGO), que realizou os primeiros socorros, o homem de 30 anos foi encontrado desacordado, com escoriações pelo corpo e com o rosto coberto de terra.

A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e fez a retirada do homem com auxílio de uma maca. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Alto Paraíso.

Em vídeo, uma equipe do Samu aparece retirando o homem, imobilizado, com ajuda de um morador local. No momento em que a equipe retira o homem de dentro do buraco, é possível ouvir um grito de dor da vítima. Em seguida, os moradores aplaudem o trabalho de resgate.

Ainda de acordo com a PM, uma rede de esgoto está sendo construída no local, que fica no Setor Planalto, e havia sinalização adequada, com placas informando sobre as obras. A moto foi retirada do local pelo políciais com ajuda dos moradores e foi entregue a familiares da vítima.

