Atualizada às 8h19.

Um motociclista foi arrastado pela enxurrada, na noite desta quinta-feira (11), no Bairro Capuava, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma testemunha contou que o homem estava passando pela Rua Raposo Tavares quando a força da água o arrastou.

De acordo com a corporação, quando a equipe chegou ao local à vítima não foi localizada. Um tempo depois a motocicleta foi encontrada juntamente com documentos. A Polícia Militar (PM) foi acionada e identificou o dono do veículo e itens encontrados. O homem estava bem e em casa.

A chuva da noite de ontem alagou certos pontos da capital. Segundo a Defesa Civil não foram registrados chamados de situação grave. Foi informado também que o curso do ribeirão Anicuns e dos córregos Cascavel e Capim Puba aumentaram bastante e os agentes precisaram reforçar o monitoramento nas imediações.

Ainda durante o temporal, 16 metros do muro da Metrobus localizado na Avenida Castelo Branco, sentido GO-070, caíram. Em nota, a empresa informou que a queda comprometeu outra parte da sede administrativa da empresa na Rua Patriarca, na Vila Regina.

De acordo com o comunicado, “desde o início da madrugada, a empresa está fazendo um estudo criterioso para avaliar os estragos e para recuperação do local.”