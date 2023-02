Um motociclista atropelou uma mulher de 57 anos, na Avenida Paranaíba, no Setor Central, em Goiânia, no início da noite desta segunda-feira (6) e fugiu do local sem prestar socorro. A vítima tentou atravessar fora da faixa de pedestre quando foi atingida pelo homem, ainda não identificado, que trafegava pela contramão da via.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a mulher pretendia ir ao Hospital dos Acidentados e estacionou seu carro do outro lado da avenida. Então, enquanto atravessava as pistas, ela foi atingida. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

A mulher chegou a ser levada para o hospital em frente, mas devido à gravidade das lesões, foi encaminhada pelos bombeiros ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo).

Como o nome da mulher não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu atualização do seu estado de saúde. A reportagem entrou em contato com a Dict para saber se o homem já foi identificado e localizado, porém a delegacia respondeu que ainda estão investigando o caso.