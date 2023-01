Um motociclista bateu de frente contra um ônibus ao tentar fugir de policiais em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A Polícia Militar disse que ele estava sem a lanterna e com faróis apagados e começou a fugir após desobedecer a ordem de parada. Segundo a PM, ele sofreu uma fratura e foi levado a hospital.

O acidente aconteceu na noite de domingo (8), na Avenida Progresso, no Conjunto Sabiá. A PM disse que estava em patrulhamento pela Avenida Central, no Conjunto Uirapuru, quando viu o motociclista em atitude suspeita, sem a lanterna e com os faróis apagados.

Nessa hora, os policiais disseram que foi dada ordem de parada a ele, no entanto, ele ignorou e começou a fugir. A Polícia Militar relatou que o homem seguiu em alta velocidade por várias ruas, até que avançou o cruzamento de duas avenidas e bateu de frente contra o ônibus.

Após a batida, tanto o motociclista quando a moto dele foram parar dentro de um posto. Segundo a PM, o motociclista sofreu uma fratura exposta no tornozelo esquerdo e foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Como o nome do motociclista não foi divulgado, o g1 não conseguiu atualizar o estado de saúde dele junto à unidade de saúde.

A polícia disse que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo dele está com a documentação atrasada. A corporação disse ainda que ele tem antecedente criminal por roubo.

