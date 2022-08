Um motociclista deu uma cambalhota por cima de um carro e caiu de pé logo após colidir contra o veículo, na GO-338, em Pirenópolis. O acidente aconteceu na última quarta-feira (24) e a motocicleta teve perda total. O condutor da moto, Gabriel Alves Ferreira, de 18 anos, trabalha como servente de pedreiro e jardineiro e afirma que apesar de não ter se ferido de forma grave, ainda está sentido dor nas costas e em uma perna.

As imagens do acidente foram registradas por uma câmera de segurança. O acidente aconteceu na GO-338, no Bairro Alto da Lapa. “Quando percebi que ia bater, vi que tinha um barranco, mas que não ia dar tempo. Pensei em me jogar da motocicleta porque caso contrário, poderia acertar em cheio a minha perna”, explica Gabriel.

Pelas imagens, é possível ver que o motorista do carro - que estava estacionado - faz o retorno no meio da rodovia, de forma irregular, em uma pista com linha contínua. No local, inclusive, é proibido ultrapassagem. Ao virar o carro o motociclista é atingido colidindo contra a lateral do carro. “A moto deu perda total e eu fiquei com o prejuízo porque não tenho Carteira Nacional de Habilitação”, finalizou.

Leia também:

Homens são flagrados sentados em motor e carretinha de carro em movimento, em Goiânia; vídeo

Motociclista morre após bater contra mureta central da BR-153, em Goiânia

Fiscais apreendem moto com dívidas do entregador que mostrava as nádegas para radares, em Anápolis