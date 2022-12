Um motociclista de 29 anos bateu contra um semáforo e caiu de uma ponte indo parar dentro do Córrego Cascavel após ser atingido por um carro na tarde desta sexta-feira (30), em Goiânia. Imagens mostram o homem sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o sinaleiro quebrado (veja acima).

Testemunhas relataram à TV Anhanguera que o motociclista furou o sinal vermelho, momento em que foi atingido pelo carro e voou cerca de mais de 4 metros de altura até atingir o semáforo e cair no córrego, o que causou um susto em quem passava pelas avenidas T-2 e Cascavel.

"O carro desceu, o motoqueiro furou o sinal, ele bateu no motoqueiro e jogou ele aqui dentro. A gente viu que ele voou muito alto, bateu no semáforo e caiu no córrego. Foi bem tenso", disse Jaderson Santana, testemunha que passava pelo local no momento do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista teve fraturas nas pernas, foi socorrido pela equipe e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).

Como a identidade do homem não foi divulgada, o g1 não conseguiu o atual estado de saúde dele até a última atualização desta reportagem.