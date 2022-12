Um motociclista, de 22 anos, morreu após bater contra um carro no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua 90 com a Avenida Guimarães Natal, na noite desta sexta-feira (09).

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), acionada às 20h45 da noite, a vítima seguia pela Rua 90, e quando foi fazer o cruzamento acabou colidindo com um Siena branco. Como o local é sinalizado e os semáforos estão em perfeito estado de conservação, ainda não se sabe o motivo do acidente.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O passageiro da moto sofreu lesões corporais leves e foi encaminhado ao Hospital de Hurgências de Goiás (Hugo). Como os nomes das vítimas não foram divulgados, a reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde do passageiro.

O condutor do Siena permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. Um inquérito foi aberto na Dict para apurar mais detalhes sobre o acidente. O jovem de 22 anos faria aniversário na próxima segunda-feira (12), completando seus 23 anos.

Acidentes

Em Goiânia, mortes em acidentes de trânsito foram registradas durante todos os dias desta semana, de segunda (5) à sexta-feira (9). Ao todo, cinco pessoas perderam a vida na capital, sendo a maior parte dos acidentes envolvendo motociclistas.

Conforme relato da Dict, 58% de todas as mortes no trânsito são de condutores e passageiros de motocicletas. Em 2021, a delegacia registrou 216 vítimas fatais na capital, sendo: 128 motociclistas e 47 pedestres.

Leia também:

Goiânia registra pelo menos 7 mortes no trânsito em menos de 24 horas

Motociclista morre após bater contra carro no Setor Nova Suíça, em Goiânia