Um homem, identificado como Allan César Queiroz Vieira, que trabalhava como motociclista de aplicativo morreu no início da noite desta quinta-feira (22) após ser atingido por um carro, perder o controle da direção e ser atropelado por uma carreta, na GO-070, em Goiânia. A vítima transportava um passageiro, que caiu entre os eixos do veículo e sobreviveu sem ferimentos.

Inicialmente, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) informou que a vítima era uma mulher, mas depois informou que, na verdade, era um homem.

De acordo com o passageiro da moto, o piloto trafegava pelo corredor entre os dois veículos quando foi atingido pela parte lateral de um EcoSport. O motorista do carro disse que ultrapassava a carreta pela faixa da direita e não percebeu a motociclista.

Após cair na pista, o homem foi atropelado pela carreta, que transitava no mesmo sentido, e morreu no local. O acidente aconteceu próximo ao Aeródromo Nacional de Aviação. No local foi realizado o teste do bafômetro nos dois motoristas, e ambos deram negativo.

Aos policiais da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o caminhoneiro disse que não conseguiu ver nada, mas ao ouvir o barulho colisão tentou parar o caminhão imediatamente. Por ser do Paraná, o homem foi levado à delegacia, onde prestrou depoimento.

Estiveram no local, além da Dict, o Instituto Médico Legal (IML), o Instituto de Criminalística e a Polícia Militar (PM)