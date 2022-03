Cidades Motociclista devolve dinheiro de motorista surdo após batida e causa comoção: "Coração bom" O analista Bruno Moreira decidiu devolver o dinheiro dado por Andrew Stephan ao perceber que não precisaria dele para consertar sua moto, após batida

A atitude de um motociclista de Goiânia provocou comoção nesta semana. Após se envolver em uma batida no trânsito, o homem decidiu devolver o dinheiro recebido do motorista do carro, que é surdo, quando descobriu que não precisaria pagar pelo conserto de sua moto. Emocionado, o pai do motorista parabenizou o motociclista: “Hoje acreditei que o mundo pode ser melhor”. O aciden...