Um jovem de 22 anos e o filho dele, de 3, foram arremessados após serem atingidos por um carro na manhã do último sábado (4), em Senador Canedo, a 22 km de Goiânia. A esposa do motociclista e mãe da criança, Daiane Rodrigues, afirma que o motorista fugiu do local. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi preso horas depois do acidente.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a motocicleta é atingida pelo veículo em um cruzamento. As imagens mostram que a sinalização de Pare era para o motorista do carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança foi socorrida por pessoas que presenciaram o acidente e o motociclista pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher do motociclista afirma que o marido foi levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e o filho para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). O POPULAR entrou em contato com as duas unidades para saber o estado de saúde dos pacientes, mas ainda não teve retorno.

Segundo Daiane, testemunhas contaram que o motorista fugiu do local. “A gente tinha acabado de chegar em casa, meu marido já estava guardando a moto quando a mãe dele ligou e pediu para ele ir buscar um negócio para ela. Assim que eu virei as costas o acidente aconteceu. Minha vizinha ainda disse que o motorista foi embora rindo”, conta.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro foi localizado e preso algumas horas após o acidente e o veículo apreendido. O POPULAR questionou se o suspeito realizou o teste de bafômetro, porém a corporação não soube informar e pediu tempo para analisar o caso. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil (PC), mas não teve retorno.

