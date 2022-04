Cidades Motociclista fica em estado grave após colidir com caminhonete que não respeitou pare no Setor Bueno Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento do acidente

Um motociclista de 47 anos está internado em estado grave e entubado, no Hospital de Urgência de Goiás (Hugo), após se envolver em um acidente nesta quinta-feira (14) com uma caminhonete, no cruzamento das ruas T-28 com T-49, no Setor Bueno, em Goiânia. Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram que a colisão ocorreu após o motorista de um veículo Hilux prata n...