Um homem de 24 anos ficou gravemente ferido na noite desta sexta-feira (18), após sua moto colidir com um carro e ser arrastada no viaduto da rodovia GO-080 com a Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) informou que a vítima conduzia a motocicleta pela Avenida Perimetral Norte, no sentido Jardim Guanabara-Goiânia 2. Na rotatória do viaduto a moto bateu na traseira de um Corolla, que arrastou a vítima até o canteiro central.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada inconsciente para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A Dict informou ainda que o condutor do carro abandonou o veículo no local e fugiu sem prestar socorro. Um inquérito será instaurado para apurar os fatos.

Até o momento da publicação da reportagem o Hugol não havia atualizado o estado de saúde do homem.

