Um motociclista girou no ar e parou em pé após ser atingido por um carro em um cruzamento em Novo Brasil, a 200 km de Goiânia. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente, que aconteceu na rua Goiás, na última terça-feira (6).

Um morador da cidade, que não quis se identificar, detalhou que o carro fazia uma conversão no momento em que atingiu o motociclista, que não conseguiu parar a tempo. Ele afirmou que o socorro não chegou a ser acionado. Segundo ele, acidentes desse tipo são comuns na região por conta, principalmente, da falta de atenção e da imprudência dos motoristas.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que informaram que não houve registro de ocorrência nesta data e horário. Por isso, não foi possível verificar o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

