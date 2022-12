Cidades Motociclista morre ao bater contra carro na GO-020, em Bela Vista de Goiás Segundo informou o Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente

Um motociclista de 39 anos morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete, na GO-020, em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente, no trecho próximo ao trevo, no sentido Cristianópolis. A corporação também informou que chovia no momento do acidente, por volta das 18...