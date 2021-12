Cidades Motociclista morre ao bater em poste; família acredita que ele tenha dormido após trabalhar por 24h Acidente ocorreu na manhã deste domingo (26), no Residencial Sonho Dourado, em Goiânia

Um motociclista de 39 anos morreu na manhã deste domingo (26) após chocar-se contra um poste de iluminação pública no Residencial Sonho Dourado, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o homem era mecânico e voltava do trabalho após um plantão de 24 horas. O Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local. A vítima...