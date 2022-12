Um motociclista morreu nesta quinta-feira (29) no Jardim América, na região sul da capital, depois de bater em outra no moto no cruzamento da Avenida T-9 com a Rua C-159. A batida aconteceu nas primeiras horas da noite e foi gravada por uma câmera instalada em um posto de gasolina da região.

Nas imagens é possível ver o momento em que as duas motos batem deixando um dos envolvidos no chão enquanto o outro condutor continua por alguns metros mas já sem o controle da moto. A vítima fatal é um homem de 42 anos, que após a colisão ainda atingiu um poste antes de parar. O outro motociclista de 22 anos, ficou caído na rua e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) no momento do acidente o trânsito estava congestionado na T-9 e uma fila de carros na C-159 que esperavam o sinal abrir. A moto conduzida pela vítima fatal invadiu a pista de sentido contrário para ultrapassar alguns carros enquanto o sinal não abria.

"A moto de cor preta trafegava pela Rua C-159, sentido Av. T-7/Av. T-63. Ao se aproximar do cruzamento com a Av. T-9, onde o trânsito estava congestionado e havia uma fila de carros parados na Rua C-159, devido ao sinal vermelho, a vítima começou a ultrapassar tais veículos pela esquerda e para isso invadiu parte da pista de sentido contrário. Mas ao chegar perto do cruzamento o sinal ficou verde e os veículos começaram a se deslocar", descreveu a equipe da DICT que atendeu a ocorrência.

Ainda segundo a DICT, a batida aconteceu quando o sinal da T-9 ficou verde e o condutor fez uma conversão legal para entrar na C-159. A moto preta conduzida pelo homem que morreu, bateu quando o sinal abriu e a moto azul que estava na esperando no cruzamento começou a deslocar para fazer uma conversão, que é permitida no local.

A Polícia Militar e Técnico Científica também foram até o local e fizeram exame de perícia. Será instaurado Inquérito Policial na DICT para apuração dos fatos.

