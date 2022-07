Cidades Motociclista morre após atropelar mulher e bater em árvore, em Goiânia; vídeo Segundo a polícia, o jovem teria buzinado quando avistou a vítima e mais duas pessoas correndo para atravessar a rua

Atualizada às 8h53* Uma motociclista de 26 anos morreu após bater em uma árvore, no Setor Central, em Goiânia, nesta quinta-feira (22). Sellis Ridli Cruz da Silva perdeu o controle do veículo depois de atropelar uma mulher de 57 anos, que atravessava na faixa de pedestres da Avenida Paranaíba. Maria de Fátima Pereira de Souza estava com outras duas pess...