Cidades Motociclista morre após bater contra carro no Setor Nova Suíça, em Goiânia O homem perdeu o controle da direção da moto e invadiu a pista em que estava o carro; teste de bafômetro foi realizado no motorista e o resultado deu negativo

Um homem de 47 anos, que pilotava uma moto, morreu após colidir com um carro no Setor Nova Suíça, em Goiânia, na noite desta quinta-feira (8). De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o carro trafegava pela Rua C-267 e o motociclista estava na Avenida Transbrasiliana, quando este perdeu o controle da direção da moto e invadiu a pista e...