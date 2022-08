Cidades Motociclista morre após bater contra mureta central da BR-153, em Goiânia Delegacia de Crimes de Trânsito apura se vítima perdeu o controle ou se bateu em outro veículo

Um motociclista de 42 morreu na noite desta quarta-feira (24) após perder o controle do veículo e bater contra a mureta de proteção no centro da BR-153, em Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 21 horas próximo a ponte do Rio Meia Ponte, na Vila Moraes. O homem trafegava no sentido Goiânia/Anápolis quando perdeu...