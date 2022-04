Cidades Motociclista morre após bater contra poste em Goiânia Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e constatou o óbito

Um motociclista morreu, na manhã deste sábado (30), após bater contra um poste da rede elétrica, na Avenida Gercina Borges Teixeira, no Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), Osmar Ferraz de Souza seguia pela via quando em frente à Quadra 35-A, perdeu o controle do veículo. A motocicleta subiu ...