Um motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (23) após bater de frente com outra moto durante uma ultrapassagem, na Avenida Castelo Branco, em Goiânia. A vítima, um homem de 42 anos, caiu na pista após a batida e foi atropelada logo em seguida por outra moto.

O homem conduzia a motocicleta Honda Fan preta, sentido Bairro Ipiranga, atrás de um carro funerário. Ao passar pelo viaduto Leoncio Barbosa da Silveira, o motociclista ultrapassou o veículo, passando a trafegar na contramão. Foi nesse momento que ele bateu de frente com a outra moto, uma Honda Fan vermelha.

A vítima caiu na pista e foi atropelada por uma moto Yamaha Fazer branca, que seguia logo atrás. A moto da vítima ainda deslizou pela pista e bateu na lateral do carro funerário. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou apenas a morte do motociclista. A Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local.

Os condutores envolvidos foram submetidos ao teste de bafômetro, e o resultado deu negativo.

