Um motociclista, de 55 anos, morreu após bater em um monte de terra na Rua Cruz de Malta, setor Zona Industrial Pedro Abrão, em Goiânia. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (4) quando o homem trafegava sentido Avenida Perimetral Norte e bateu em um monte de terra com mato que estava no meio da pista.

Após a batida, ele perdeu o controle da direção e caiu no chão inconsciente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Delegacia de Crimes de Transito (Dict), não há iluminação pública e nenhum tipo de sinalização na pista.

O caso aconteceu às 1h00 da madrugada e o local, que já é mal iluminado, ficou muito escuro, dificultando a visão do motorista. Foram moradores da região que passavam pelo local que viram a vítima caída e acionaram os bombeiros.

A Polícia Técnico Científica também compareceu ao local e o exame pericial foi realizado. A Dict abriu um inquérito para apuração e investigação dos fatos.

O POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia por ligação e e-mail na manhã deste sábado (4), mas não obteve retorno até a última atualização deta reportagem.