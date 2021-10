Cidades Motociclista morre após bater na lateral de ônibus, em Goiânia Homem trafegava pela por rua, mas sinal de pare estava apagado. Polícia investigará acidente

Um motociclista, de 35 anos, morreu, na tarde de hoje (29), após bater na lateral de um ônibus coletivo da empresa Rápido Araguaia, em Goiânia. De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT), o homem trafegava pela Rua Maria do Carmo Barbosa, descendo sentido Leste/Oeste, no setor Conjunto Habitacional Madre Germana II. Ao chegar ao cruzamento com a Rua G...