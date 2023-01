Um motociclista de 43 anos morreu na madrugada deste sábado (28) depois de atingir a traseira de um caminhão estacionado, em Anicuns, na região central de Goiás. Fabiano de Jesus Amâncio trafegava sozinho pelo Setor Oeste quando, por volta das 5h, atingiu o veículo, de acordo com o registro da Polícia Militar (PM).

A corporação ainda afirmou que Fabiano estava ingerindo bebidas alcoólicas na companhia da mulher em um bar da cidade momentos antes do acidente. A mulher da vítima, inclusive, compareceu ao local e afirmou à PM que tentou impedir o homem de dirigir, mas sem sucesso.

Fabiano foi encontrado caído na rua por uma pessoa que passava pelo local. Ao chegar no endereço, a PM acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito da vítima.

O dono do caminhão estava dormindo dentro do veículo no momento da batida, conforme a corporação. O motorista, no entanto, afirmou que não socorreu Fabiano por não ter escutado ou sentido a colisão.

A moto conduzida pelo homem ficou parcialmente destruída, já o caminhão ficou intacto. Segundo a PM, o caso foi repassado a Polícia Civil (PC), que deve investigar o acidente por meio do Grupo de Investigação de Homicídios.