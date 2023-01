Um motociclista morreu na noite deste domingo (29), após bater na traseira de um caminhão estacionado, no setor Lorena Park, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o irmão contou que o jovem bebeu cerveja na casa de parentes durante todo o dia e que estava voltando para casa no momento do acidente.

Ainda de acordo com a Dict, o caminhão estava estacionado de forma correta no canto da rua e o proprietário não foi localizado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do motociclista.

À polícia, o irmão da vítima explicou que o motociclista não bebia todos os dias, mas quando bebia, ficava muito alterado. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motociclista bate na traseira de um caminhão estacionado.

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) instaurou um inquérito policial e vai investigar o caso. O POPULAR entrou em contato com o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia para verificar se o corpo do motociclista já foi liberado para a família e aguarda um retorno.

