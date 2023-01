Atualizada em 23/01/2023 às 14h54min

Um motociclista morreu neste sábado (21) após cair em um buraco no asfalto de uma rua em Quirinópolis, Região Sul do Estado. Ao passar pelo buraco, ele sofreu uma queda, tendo seu capacete arremessado para longe e permanecendo caído no chão até ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Pedro Henrique Martins Furtado conduzia uma motocicleta pela Rua Tiradentes, no Bairro Pecuária. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança que mostra o motociclista dirigindo em baixa velocidade e se desequilibrando ao passar pelo buraco.

O motociclista, de 35 anos de idade, era pedreiro e não resistiu aos ferimentos decorrentes da queda. O caso aconteceu no dia 13 de janeiro, mas a vítima ficou hospitalizada no Hospital Municipal de Quirinópolis, sendo transferido posteriormente para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (Herso).

A administração do Herso confirmou a internação do paciente e esclareceu que o mesmo "deu entrada na unidade no dia 14/01 (sabádo) e que permaneceu sob toda assistência necessária até o dia 21 onde veio a óbito". O Instituto Médico Legal (IML) também confirmou a morte de Pedro. Ele foi sepultado na manhã deste domingo (22), no Cemitério Municipal de Quirinópolis.



O vídeo teve grande repercussão nas redes sociais, causando revolta nos moradores do município e muitas reclamações sobre a quantidade de buracos nas ruas da cidade. “Muito triste ver uma pessoa perdendo a vida por causa de buraco. A Lei n° 3304/2019 garante que a conservação e pavimentação das ruas é de responsabilidade do secretário de obras. Por quê não se faz um planejamento pra cuidar das vias urbanas antes do período chuvoso?”, questiona Allan Nascimento.

“Esse é o prefeito do macro. Macro cratera nas ruas, macro escuridão, macro descaso com a população, macro, grande macro na incompetência. Cria vergonha nessa cara e vai fazer seu trabalho bem feito, porque infelizmente por mais dois anos o senhor, Anderson de Paula ainda é o prefeito desse município”, escreve Joana Darc.

O POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Quirinópolis por e-mail e ligação às 10h15 da manhã desta segunda-feira (23), mas não obteve retorno.