Um motociclista de 23 anos morreu após colisão frontal com um ônibus, na noite da última segunda-feira (28), em Goiânia. De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a batida aconteceu quando o motorista do ônibus contornava uma rotatória, que fica no encontro da Avenida Genésio de Lima Brito com a Avenida Circular, e foi surpreendido pelo motociclista na contramão. O jovem de 23 anos veio a óbito ainda no local.

Segundo relatos do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 22h04 da última segunda-feira (28) em frente a uma farmácia no Jardim Balneário Meia Ponte. O pé esquerdo da vítima chegou a ficar preso entre as ferragens e foi preciso utilizar um desencarcerador para libertá-lo após a colisão.

O motorista do ônibus, de 25 anos, contou que conduzia na linha Terminal Recanto do Bosque até o Centro, e que, no momento da colisão chovia. O condutor do ônibus disse que, após ver a motocicleta, tentou parar o veículo mas ainda assim não foi possível evitar a batida. O homem não teve maiores ferimentos.

A polícia Técnico-Científica de Goiânia confirmou que o corpo do motociclista foi liberado às 04h29 para velório.

O POPULAR tentou rastrear a DICT para maiores informações sobre as investigações e não obteve retorno até o momento de publicação desta matéria.

