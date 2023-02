Um motociclista perdeu o controle da direção e morreu na noite desta quinta-feira (8), em Goiânia. A vítima, um jovem de 19 anos, conduzia uma moto Yamaha Lander de cor vermelha pela Avenida Noroeste, na Vila Finsocial, quando perdeu o controle da direção e caiu próximo ao canteiro da pista.

Ainda não se sabe o que fez o motociclista perder o comando da direção do veículo, mas imagens de câmera de segurança mostram o momento em que ele passa dirigindo desgovernado. Ao cair sobre a pista ele ainda é arrastado por cerca de 100 metros.

De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o corpo do jovem repousou no canteiro central e a motocicleta cerca de uns 20 metros à frente. Testemunhas relataram que ouviram um barulho alto de colisão entre veículos, mas quando saíram na rua perceberam a vítima caída no chão.

Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava próximo do local e prestou os primeiros atendimentos médicos. O jovem não resistiu aos ferimentos e o médico constatou o óbito da vítima ainda no local.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) atendeu a ocorrência e informou que a motocicleta conduzida pela vítima consta no sistemas policiais a restrição por furto/roubo. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local. A Dict abriu um inquérito para investigar o caso.