Atualizada às 10h28 de 16 de janeiro de 2023

Um motociclista de 51 anos morreu ao cair e bater a cabeça no meio-fio de uma praça, na madrugada desta segunda-feira (16), na Rua 261, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), Jair de Sousa Ribeiro teria perdido o controle da direção enquanto tentava fazer o contorno de uma praça, no sentido Avenida Anhanguera.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou a morte do motociclista, que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. A Dict informou que no momento do acidente não havia testemunhas e que o caso será investigado.

