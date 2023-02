Um motociclista de 32 anos morreu após ser atingido por um carro, que invadiu a contramão da Avenida Ademar Vicente Ferreira, no Residencial Buena Vista 4, em Goiânia. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (3) e, de acordo com a Polícia Civil (PC), o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. A vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o carro que atingiu o motociclista passava pela mesma avenida que a vítima quando, repentinamente, virou na contramão e atingiu de frente o motociclista, que caiu no chão. A Polícia Civil detalhou que, como o impacto do acidente foi muito forte, a moto foi arremessada para longe do local.

Quanto ao motorista do veículo que invadiu a contramão, a Dict informou que, após fugir sem prestar socorro à vítima, o homem, de 34 anos, abandonou o carro na Rua Elpidio Rodrigues, no Residencial Buena Vista I.

Segundo a Polícia Militar (PM), ao chegar no local, encontrou o veículo com grandes danos e também com latas de cerveja jogadas no interior do carro. O motorista também foi identificado, mas não foi localizado pela PM no endereço em que mora e nem na casa de familiares.

A PM relatou ainda que, no endereço do motorista, encontrou a esposa dele, que contou que o marido dela chegou em casa bastante atordoado, com machucados no rosto e falando que havia se envolvido em um acidente de trânsito e que acreditava ter matado um motociclista. Segundo ela, o marido saiu de lá sem falar para onde ia e, depois disso, sumiu.

Até a última atualização desta matéria, o motorista ainda não havia sido localizado pela PM. Por não ter tido o nome divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele.

A Polícia Civil informou que investigará o caso.

