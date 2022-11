O motociclista Natanael Torres da Silva morreu na tarde deste sábado (19), após ser atingido por uma moto no cruzamento entre as ruas Gotas do Sol e Lírios da Paz, no setor Jardim do Cerrado 4, em Goiânia.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima foi atingida por Diego Leonardo Nunes Xavier, que não obedeceu a faixa de pare no cruzamento das vias.

Com o impacto, Natanael perdeu o controle da direção e ao cair no chão bateu a cabeça no meio-fio. Segundo testemunhas, ele não usava capacete no momento do acidente. Diego fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e chegou a levar Natanael para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), mas a vítima morreu antes de chegar na unidade de saúde.

De acordo com informações da Dict, o motociclista Diego foi encontrado pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTRAN) buscando atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, ele foi submetido ao teste do bafômetro, tendo resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

As testemunhas ainda contaram à polícia, que logo após o acidente, uma mulher teria levado a motocicleta de Diego até uma residência próxima.

Já a motocicleta da vítima foi guardada por um vizinho que mora na esquina onde aconteceu o acidente. Mais tarde, a Polícia Militar determinou que a motocicleta fosse colocada para fora da residência.

