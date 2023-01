Um motociclista morreu na noite desta sexta-feira (6) após bater de frente com um carro na GO-010, próximo à Leopoldo de Bulhões, a 62 km de Goiânia. Com a batida, a moto ficou presa no motor do veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, outros dois carros se envolveram no acidente.

A corporação relata que, conforme vestígios encontrados no local, o motociclista seguia pela rodovia no sentido Leopoldo de Bulhões à Bonfinópolis e realizou uma ultrapassagem proibida. Neste momento, ele bateu de frente com um carro e outros dois, que vinham atrás, não conseguiram parar a tempo.

“A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, acionamos a polícia e o Instituto Médico Legal (IML)”, informa o Corpo de Bombeiros. Além disso, afirma que os três motoristas dos carros não tiveram ferimentos graves e que realizaram o teste do bafômetro, dando resultado negativo para uso de álcool.

