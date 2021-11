Cidades Motociclista morre em colisão com caminhão em Goiânia O impacto da batida ocasionou a morte imediata da vítima no local do acidente

Um motociclista morreu na noite desta sexta-feira (26), após se envolver em um acidente com um caminhão na GO-462, no Setor Orlando de Morais, em Goiânia. O motorista do caminhão teria colidido com a motocicleta ao tentar realizar uma ultrapassagem na rodovia. Segundo a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito, durante a ultrapassagem, o motociclista foi to...