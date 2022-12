Um motociclista de 39 anos morreu após sofrer um grave acidente na tarde desta quarta-feira (14), na BR-153, no Km 307, em Rialma, a 177 km de Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas já encontraram o homem sem vida. No local, a morte foi confirmada por um médico do Samu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu com um caminhão e uma moto Biz, mas ainda não há informações sobre o que teria causado acidente. Ainda de acordo com a PRF, o motorista do caminhão, de 59 anos, não se feriu.

