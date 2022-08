Cidades Motociclista perde controle da direção e cai de Marginal Botafogo Homem caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros

Um motociclista de aproximadamente 50 anos de idade, que trafegava pela Marginal Botafogo, na região da Avenida Independência, em Goiânia, perdeu o controle da direção e caiu no vão da via. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (5), por volta de 12h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem, que não teve a identidade revelada, caiu de cerca de 5 metros de altura...