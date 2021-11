Cidades Motociclista perde controle de moto e cai junto com passageira na BR-153, em Uruaçu Acidente aconteceu na manhã deste sábado (13) e passageira foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Um motociclista que dirigia pela BR-153, em Uruaçu, perdeu o controle da direção na manhã deste sábado (13) após passar por um buraco no local que é conhecido como curva do "S". A passageira, que estava com ele, teve ferimentos mais sérios e foi levada a um hospital da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e afirmou que o condutor teve apenas ferime...