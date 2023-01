Um motociclista foi atingido por um carro na manhã desta segunda-feira (2) na Avenida Anhanguera. Pelas imagens gravadas por câmera de segurança é possível ver o momento da batida, o motocilista ainda levanta rapidamente enquanto a moto gira várias vezes caída no chão.

O carro que estava descendo a Anhanguera no bairro Esplanada Anicuns não respeitou o semáforo e avançou no momento em que o sinal abriu para a moto que vinha da Avenida Leste Oeste. O impacto derrubou a moto que girou várias vezes na rua e o carro perdeu o controle batendo na grade do corredor de ônibus.

Nas imagens é possível ver que o motociclista consegue levantar rapidamente e correr para o canteiro da pista. Outras motos e carros que também vinham da Leste Oeste tiveram pouco tempo para conseguir desviar e não atingir a moto e a vítima.

Leia também:

- Carro com oito pessoas sai da pista e capota na BR-040, em Luziânia

- Servidor público morre após bater moto em reboque estacionado, em Goiânia

- Motociclista que caiu dentro de córrego na Marginal Cascavel está em estado grave, em Goiânia