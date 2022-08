Cidades Motociclista se envolve em acidente com o Giro no Complexo Viário da Jamel Cecílio, em Goiânia Polícia Militar não confirmou se acidente teve vítimas fatais

Um motociclista se envolveu em um acidente com as equipes do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) no início da tarde desta quarta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu na trincheira do Complexo Viário da Jamel Cecílio, no cruzamento entre a Marginal Botafogo e a avenida 136, em Goiânia. Até o momento, não há informações sobre ...