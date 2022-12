Um motociclista de 22 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (26) suspeito de atropelar e matar uma idosa de 78 anos na Avenida Ricardo Paranhos, no bairro Pio Gomes, em Catalão, no sudeste de Goiás.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), o jovem não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e vai responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

De acordo com informações da polícia, Maria Margarida Vieira tentava atravessar a via quando foi atropelada pelo jovem que estava de moto. A idosa foi socorrida e levada para um hospital do município, mas não resistiu ao ferimentos e morreu.

A Polícia Civil informou que uma perícia foi realizada no local do acidente e que imagens de câmeras de segurança vão ajudar na investigação do caso.

